SNEEK- Jessica Merkens is journalist, marathonschaatser en heeft een fascinatie voor natuurijs. Tot haar grote spijt heeft ze nog nooit de kans gehad om de echte Elfstedentocht te rijden. En daarom schreef ze een boek over de vrouwen die dat wel deden. Op donderdag 16 februari geeft ze in het Fries Scheepvaart Museum een lezing hierover.

De vrouwen die de Tocht der Tochten wel reden, deden dat ‘op eigen houtje’. Dat is ook de titel van Jessica’s boek. De ondertitel luidt: ‘de ongelooflijke verhalen van vrouwen in de Elfstedentocht’. Want ongelooflijk zijn hun verhalen zeker, vindt Jessica. “Ze gingen niet alleen de strijd aan met de elementen, maar ook met de vooroordelen en de verwachtingen die de maatschappij van hen had.”

Natuurlijk vertelt Jessica ook het verhaal van Jikke Gaastra, in 1912 de allereerste vrouw ooit die de Elfstedentocht reed. Het Fries Scheepvaart Museum heeft haar schaatsen, en een wandbord dat aan die tocht herinnert in de collectie.

De lezing is op 16 februari om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Entree € 4,75. Leden van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum en museumkaarthouders krijgen gratis toegang. Graag wel even vooraf aanmelden via balie@friesscheepvaartmuseum.nl.