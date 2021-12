De Ondernemersacademie: ondernemen met impact

SNEEK- Vereniging Ondernemend Sneek doet een verkennend onderzoek naar de behoefte om een Ondernemersacademie op te zetten. De academie moet voorzien in een opleidingsplan om het ondernemerschap en leiderschap meer toekomstbestendig te maken. De huidige economische ontwikkelingen vragen om ondernemende beslissingen op het gebied van innovatie, technologische veranderingen, klimaatverandering maar ook op maatschappelijke veranderingen. Meer en meer ondernemingen zoeken naar een effectieve manier om maatschappelijke impact te hebben in combinatie met het verdienen van geld.

Wat is de Ondernemersacademie?

De Ondernemersacademie is er voor alle ondernemers in de gemeente Súdwest-Fryslân, die graag sterker in het ondernemerschap willen worden. Sterke ondernemers maken een sterkere regio. De VOS wil gemotiveerde ondernemers ondersteunen die een volgende stap willen maken in leiderschap. Ondernemers die hun strategisch denken en handelen willen aanscherpen. Dit gaat de VOS doen door hen te inspireren, de juiste kennis aan te reiken en dit te helpen vertalen naar een effectief strategisch plan. De academie voorziet in een maatwerkopleiding.

Waarom een Ondernemersacademie?

VOS vindt het belangrijk dat ondernemers meebewegen in de veranderende markt en zich beter en verder ontwikkelen. Met de Ondernemersacademie wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van DGA’s en managers om met een frisse blik naar zichzelf en hun organisatie te kijken.

Met als doel: sterkere ondernemers die hun bedrijf in deze regio meer toekomstbestendig maken.



Doe je mee aan een verkennend onderzoek?



De VOS roept al haar leden op om de vragenlijst in te vullen zodat we de behoefte voor het opzetten van een Ondernemersacademie kunnen peilen. De resultaten worden vertaald naar een advies voor de gehele ondernemersvereniging.