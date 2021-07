SNEEK- In september is het weer zover! Van 15 tot en met 19 september vindt de tweede editie van de Onbeperkte Elfstedentocht plaats. De tocht der tochten voor iedereen met een chronische aandoening of beperking.

Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Sandymoves. Zij zetten zich in voor een gezond Nederland en inclusie. Vorig jaar was het al een groot succes, dit jaar wordt nog beter. Dit wil je niet missen! Heb jij altijd al deze tocht willen afleggen? Of wil jij in beweging komen voor jouw goede doel? Schrijf je nu in! Iedereen kan meedoen, kies jouw eigen uitdaging en begin met trainen!

Voor meer informatie zie: https://onbeperkteelfstedentocht.nl/ of https://sandymoves.nl/