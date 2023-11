De Nomadenhof ontvangt certificaat NFDO

Ina Sämmang, secretaris van de NFDO, reikte de erkenning uit aan de beheerder van het dierenopvangcentrum, Astrid de Vries.

“We zijn verheugd, dat De Nomadenhof al jarenlang voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Het opvangcentrum heeft de organisatie en administratie op orde. Er wordt volgens heldere protocollen gewerkt, die de basis zijn voor een zorgvuldige omgang met dieren en een goed dierenwelzijn. Ze zorgen voor een goede huisvesting en (veterinaire) verzorging van de dieren, maar hebben ook voldoende kennis van diergedrag. Het dierenopvangcentrum heeft hard gewerkt en het NFDO certificaat is wederom welverdiend!”

NFDO-Erkenning

De NFDO-erkenning is een keurmerk voor dierenopvangcentra voor gezelschapsdieren en richt zich vooral op wettelijke eisen, zoals de vakbekwaamheid van de beheerder van het opvangcentrum, professionele omgang met dieren, juiste huisvesting van dieren, optimale diergezondheid en financiële transparantie. De eisen om dit keurmerk te krijgen en te behouden, worden elke 2 jaar opnieuw getoetst. Het is een garantie aan de consument en overheden dat het dierenopvangcentrum heeft geïnvesteerd in deskundigheid, in het welzijn van de dieren en in deskundige voorlichting. Daarnaast garandeert de erkenning dat de organisatie financieel transparant is conform eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen die voor de ANBI-status gelden. De NFDO-erkenning maakt kwaliteit zichtbaar.

Het team van De Nomadenhof is “natuurlijk superblij met deze erkenning! Een groot dankjewel aan alle medewerkers en vrijwilligers, die zich voor De Nomadenhof inzetten!”

Wil je meer informatie? Kijk dan op www.nfdo.nl of www.nomadenhof.net.