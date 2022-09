Dê, nó en aansen, een kuiertocht met verhalen door Hylpen

HINDELOOPEN- Vanavond, 2 september, organiseren Aald Hielpen en de Vrienden van Museum Hindeloopen, een wandeling door het pittoreske Hindeloopen. Op verschillende locaties is een kort verhaal te beluisteren of treft u een verrassende situatie. De (soms absurde) verhalen gaan over het verleden, het nu of de toekomst van Hindeloopen. Of op zijn Hylpers gezegd: Dê, nó en aansen.

De dans- en zanggroep Aald Hielpen bestaat dit jaar 110 jaar. De verhalentocht begint dan ook bij de expositie in Museum Hindeloopen. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en gaat onder begeleiding van een lid van de dansgroep. Op ludieke wijze komt het Hindeloopen van vroeger, nu en in de toekomst voor in de verhalen. Denk aan actuele thema’s als klimaatverandering, het gevaar van het wonen aan water, woningnood en toerisme met een kwinkslag. Er komt zelfs Hylper sushi voorbij. Opgave bij Museum Hindeloopen via mail: info@museumhindeloopen.nl of tel. 0514 521420. Vóór 1 september. Deelname aan de kuier is gratis. De route begint bij Museum Hindeloopen, Dijkweg 1. De groepen starten vanaf 19.00 uur.