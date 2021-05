De nieuwe kansspelwet: wat gaat dat betekenen voor sportclubs?

INGEZONDEN - Er heeft een belangrijke switch plaatsgevonden op het gebied van online kansspelen. Sinds april 2021 is er een nieuwe kansspelwet in gegaan, de Wet kansspelen op afstand. Dit geeft online kansspelaanbieders de mogelijkheid om de Nederlandse markt toe te treden. De nieuwe wet is ook van grote betekenis voor sportclubs, want eenmaal toegetreden tot de markt, kunnen kansspelaanbieders ook gaan sponsoren.