De nieuwe kansspelwet: wat gaat dat betekenen voor sportclubs?

INGEZONDEN - Er heeft een belangrijke switch plaatsgevonden op het gebied van online kansspelen. Sinds april 2021 is er een nieuwe kansspelwet in gegaan, de Wet kansspelen op afstand.

Dit geeft online kansspelaanbieders de mogelijkheid om de Nederlandse markt toe te treden. De nieuwe wet is ook van grote betekenis voor sportclubs, want eenmaal toegetreden tot de markt, kunnen kansspelaanbieders ook gaan sponsoren.

Wat houdt deze nieuwe wet in?

Er is al enige tijd een wet in Nederland voor kansspelen. Deze wet is nu uitgebreid, zodat ook online casino’s kunnen toetreden tot de Nederlandse markt. Hierdoor kun je binnenkort legaal online kansspelen doen en op voetbal wedden. De originele Kansspelwet moest fraude en gokverslaving voorkomen. De nieuwe wet brengt nog scherpere regels met zich mee, maar ook heel veel mogelijkheden. Partijen zoals Unibet, Bwin, William Hill en Bet365 staan natuurlijk te trappelen om toe te treden – en om sportclubs te gaan sponsoren. Met deze wet wordt het namelijk ook mogelijk om reclame te gaan maken.

Wat betekent dit voor sportclubs in Nederland? Een hoop. In landen zoals Engeland, Italië, Frankrijk en België mochten online casino’s al een tijdje reclame maken. Daar mochten ze ook al voetbalclubs en andere sportclubs sponsoren. Naar verwachting zal hetzelfde met Nederlandse (voetbal)clubs gaan gebeuren. Niet alleen de eredivisie, maar ook lagere divisies zullen mogelijk een kansspelaanbieder als sponsor krijgen. Vooral Nederlandse voetbalclubs zijn populair onder sponsoren. Ze hebben immers zeer trouwe volgers en komen veel op tv. Kansspelaanbieders zijn grote partijen met een groot vermogen en bieden dan ook heel veel kansen voor onze clubs, zeker voor de kleinere clubs.

Starten met wedden op sport

Wil je zelf online gaan wedden op voetbal of andere sporten? Dat kun je nu dus legaal doen op sommige websites. Zorg ervoor dat je een betrouwbare website vindt met een Nederlandse vergunning. Informeer jezelf altijd eerst over de risico’s van wedden.