De nieuwe EP: Mensonides elektronicawinkel is als een warm bad voor de klant

SNEEK- Vanmorgen is aan het Normandiaplein in Sneek de nieuwe EP: Mensonides elektronicawinkel geopend. “Dat wij vanaf vandaag onze nieuwe winkel hebben geopend is een bewuste keuze”, laar Menno Mensonides weten.

“Toen ik vijf jaar geleden in Sneek begon had ik al een droom om hier iets te beginnen. Je kunt jezelf niet tweeën delen en we zijn twee en een half jaar geleden naar Bolsward gegaan, dat paste perfect. Bolsward zit letterlijk en figuurlijk tussen Harlingen en Sneek in, mooi langs de snelweg tussen beide plaatsen. Bovendien zijn Bolswarders net als Snekers en Harlingers gericht op hun eigen stadje. Doordat we nu in alle drie de plaatsen zitten hebben wij een heel mooi verzorgingsgebied”, weet Mensonides.

Mooiste elektronicawinkel van Friesland

“Ik denk, zonder te pochen, dat het de mooiste elektronicawinkel van Friesland is geworden. Dat is ook altijd een doelstelling van mij geweest, de winkel moet aanvoelen als een warm bad. Wij onderscheiden ons van andere zaken door de dingen anders en beter te doen. Mensen moeten zich hier welkom voelen en daar hamer ik constant op. Daarmee wil ik niet zeggen dat hier alles vlekkeloos gaat, maar de intentie is dat wel. Ik hoop dat wanneer de mensen bij ons in de nieuwe winkel komen er een 'wauw!- effect zal ontstaan. En volgens mij gaat dat lukken met de nieuwste technieken in onze elektronicabranche: nieuwe producten en de nieuwste trends. Een waar eldorado op het gebied van elektronica in Sneek!”