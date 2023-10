De najaar woontrends van 2023 Woonboulevard Sneek

New season incoming! We hebben het natuurlijk over de herfst. Tijd om jouw interieur een nieuwe boost te geven. Daarom hebben wij speciaal voor jou vijf najaar woontrends samengesteld. Deze zijn aan te passen aan jouw budget en smaak. Wat nog leuker is: De trends zijn gekoppeld aan de items van de Woonboulevard in Sneek. Bekijk de allernieuwste woontrends, zodat je kunt ontdekken wat het beste bij jou past!

Duurzaam wonen

Bewust duurzaam wonen wordt een steeds groter onderdeel van ons leven. Meubels gaan steeds langer mee door de keuze van het materiaal en de toename van recycling. Goede voorbeelden hiervan zijn vloer marmoleum Merique van Lippe Wonen en het meest duurzame matras van Nederland, namelijk Evolve van Auping welke 100% circulair is.

A touch of vintage

The 70’s are back en nu nog beter: de ‘vintage look’, maar dan met dan de kwaliteit van nu. Door bekende designs zoals de opvallende mushroom lamp Dana van Kwantum te combineren met de rank gevormde fauteuil Caruzzo van Van der Meer Wonen creëer je de échte vintage vibe.

De woonstijl van 2023: Japandie

Het frisse van Scandinavië gecombineerd met warme natuurlijke elementen uit Japan. Deze woonstijl straalt rust en reinheid uit, waarbij comfort en organische vormen centraal staan. Een goeie keuze voor een relaxmoment is fauteuil Kelly van Feelings. Breng warmte en sfeer in jouw interieur met bijzettafel Troy in mangohout van Leen Bakker.

Future House

Easy living? Slimme tools en luxe in interieur spelen hierbij een belangrijke rol. Door hierin te investeren kun jij nog lekkerder leven. Voor optimale ontspanning tijdens het douchen is de Sunshower van Sanidirect de perfecte keus. Of wat dacht je van bijna geurloos en geluidloos koken? Denk dan eens aan Bora afzuigingssysteem van Keuken Kampioen.

Ton sur ton

Één kleur in huis? Niet schrikken. De ton sur ton trend in een nieuw jasje: beige! De truc is om verschillende tinten beige met elkaar te combineren in diverse materialen en structuren. Een goede basis voor deze trend is het dekbedovertrek Purti Bari Metz Slapen of deze te gekke bank Brentino van Xooon.