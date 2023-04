De muur van Bakoe is einde wedstrijd voor Nyck de Vries

Het tempo van de AlphaTauri is veelbelovend en de bandenkeuze opvallend. De Vries is gestart op de harde band. Ocon en Hülkenberg, die vanuit de pits starten, zijn de enige met dezelfde bandenkeuze. De overige coureurs starten allemaal op een nieuwe set mediums.

Kapotte ophanging

Een goede keuze dus van het team. Zeker als je achteraan start, moet je opteren voor een andere strategie om je kansen te vergroten. De Vries is snel. Hij ruikt punten, maar vergaloppeert zich dan. Hij raakt met zijn linker voorwiel de muur in bocht 5 waardoor zijn ophanging breekt en hij niet anders kan dan gedesillusioneerd uitstappen.

Tegenover Viaplay legt De Vries uit wat er gebeurde: "Ik ben heel erg teleurgesteld in mezelf. Dit was een hele stomme fout. Ik was net iets te dichtbij en dat was voldoende om de muur te raken." Zoekend naar een verklaring zegt hij: "Wellicht ongeduldigheid achter Zhou. Ik zat daar een beetje vast. Dat maakt het niet goed. Want dit mag niet gebeuren."



Bron: Omrop Fryslân