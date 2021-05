De mooiste casino's in de provincie Friesland

In dit artikel staan de mooiste casino’s van Friesland voor je op een rijtje. Als je liever thuisblijft, maar wel graag een casino bezoekt, kun je ook kiezen voor een betrouwbaar online casino. In je eigen vertrouwde omgeving en toch kans maken op mooie prijzen. Wie wil dat nou niet.

Las Vegas Leeuwarden

Dit schitterende casino bevindt zich midden in het centrum van Leeuwarden. Geniet hier van de vele shows die georganiseerd worden, de glitter and glamour en de drank die door het personeel wordt geserveerd. Het is het enige casino in deze stad met speelautomaten. Ze hebben onder andere de nieuwe automatische roulettes Gold ’n Hold van Eurocoin en de Batman. Zoals de naam van het casino al zegt, heeft het de look and feel van een casino in Las Vegas. De mooie verlichting en de vele speelautomaten geven je het gevoel van een écht casino. De minimumleeftijd is 18 jaar en de entree is gratis.

Holland Casino Leeuwarden

Deze vestiging van het Holland Casino is wat kleiner, maar niet minder gezellig dan andere casino’s. Ondanks dat het redelijk klein is, is er toch een breed spelaanbod. Ook is er professioneel personeel aanwezig en heerst een rustige en ontspannen sfeer. Er is een speelzaal waar een aantal speeltafels staan, waaronder roulette, baccarat en blackjack. Deze casino spellen speel je met een croupier/dealer. Het aanbod van speelautomaten is vergelijkbaar met de andere vestigingen van het Holland Casino. Zo zijn er bijvoorbeeld moderne video slots aanwezig, waaronder de Three of Wealth en de Mega Millions. Als je in het bezit bent van een Favorites-Card is de entree gratis, anders betaal je €5. De minimumleeftijd voor dit casino is 18 jaar.

Flamingo Casino Heerenveen

Het is een modern en relatief klein automaten casino in het centrum van Heerenveen. Als je naar het plafond in het casino kijkt, zie je een mooie oude koepel. Dit levendige en sfeervolle casino heeft een divers aanbod van spellen. Je kunt er terecht voor onder andere roulette, bingo en speelautomaten. Er is een mix van nieuwe en oude vertrouwde speelautomaten. Voor ieder wat wils dus! Het is een erg gezellig casino en het personeel is zeer gastvrij. Alles is hier tot in de puntjes verzorgd. Er is gratis entree en de minimumleeftijd is ook hier 18 jaar