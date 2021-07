De mogelijkheden van ledstrips

Deze verlichting wint de laatste jaren namelijk aan populariteit. Dit komt voornamelijk door het grote aantal mogelijkheden van ledstrips. Als je deze verlichting nog nooit gebruikt hebt, ben je er ongetwijfeld niet bekend mee. In geval neig je waarschijnlijk ook niet naar ledstrips. Toch is het wel degelijk het overwegen waard. Om jou te overtuigen voor kwalitatieve ledstrips te kiezen, zetten we hier de mogelijkheden van deze verlichting op een rijtje.



Verschillende afmetingen

Als je een ledstrip koopt, krijg je deze standaard geleverd op een rol. Omdat deze strips allemaal dezelfde uitstraling hebben, denk je mogelijk dat ze ook allemaal even lang zijn. Toch is dit niet het geval. Ledstrips zijn namelijk verkrijgbaar in verschillende lengtematen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een strip van 1 meter, maar ook voor een ledstrip van 3 of 5 meter.



Ben je op zoek naar een ledstrip van 10 meter? Dan kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld twee strips van 5 meter aan elkaar te koppelen. De lichtopbrengst is dan wel een stuk lager. Je kunt ook een pro ledstrip van 10 meter kopen. Doordat het hier om één lange ledstrip gaat, heeft dit geen gevolgen voor de lichtopbrengst.



Te bevestigen op vrijwel alle materialen

Waar veel lampen met schroeven aan het plafond of de muur bevestigd worden, is dit bij ledstrips niet het geval. Deze verlichting is namelijk voorzien van dubbelzijdig tape. Hierdoor is het en fluitje van een cent om ledstrips aan te brengen. Kies je voor kwalitatieve ledstrips? Dan wordt er tape van hoogwaardige kwaliteit gebruikt. Hierdoor kun je de strips vaak probleemloos op verschillende ondergronden bevestigen.



Ledstrips plakken niet alleen op gladde materialen zoals kunststof, glas of metaal, maar ook op hout. Om ervoor te zorgen dat de ledstrips lange tijd blijven hangen, raden wij je wel aan de ondergrond eerst goed schoon te maken. Gebruik hier bij voorkeur een vochtige doek voor. Plak de ledstrip pas op als de ondergrond volledig droog is.



Bepaal zelf de kleur en de lichtintensiteit

Gewone verlichting geeft doorgaans maar één kleur licht af. Vaak gaat het hier om geel licht of wit licht. Ledstrips kunnen deze kleuren ook uitstralen, maar bij deze verlichting zijn er veel meer mogelijkheden. Ledstrips kunnen namelijk een groot aantal verschillende kleuren aannemen. Zo kan een strip bijvoorbeeld rood licht uitstralen, maar ook groen of blauw licht. Dit maakt dat ledstrips uitermate geschikt zijn om een statement mee te maken. Je switcht overigens makkelijk en snel van kleur. Ledstrips bedien je namelijk met behulp van een afstandsbediening. Het is zelfs mogelijk om de strips automatisch van kleur te laten veranderen.



De kleur is overigens niet het enige wat je zelf kunt regelen bij ledstrips. Je bepaalt namelijk ook zelf de lichtintensiteit. Hierdoor zijn ledstrips niet alleen te gebruiken als functionele verlichting, maar ook als sfeerverlichting. De lichtintensiteit regel je – net als de kleuren – met de meegeleverde afstandsbediening. Hierdoor kun je de sterkte van het licht makkelijk en snel aanpassen aan de situatie. Wil je er een gezellige avond van maken samen met jouw partner. Kies dan voor geel licht. Deze verlichting is namelijk een stuk ‘warmer’ dan wit licht, waardoor het sfeergehalte stijgt.



Voor iedereen een geschikte ledstrip te vinden

Hierboven kon je al lezen dat de mogelijkheden voor wat betreft ledstrips vrijwel eindeloos zijn. Dit maakt dat er voor iedereen wel een geschikte ledstrip te vinden is. Voordat je tot aankoop overgaat, moet je weten dat de prijzen van ledstrips uiteenlopen. Zo kun je ledstrips kopen voor een paar tientjes, maar er zijn ook strips die meer dan 100 euro kosten. Dit prijsverschil wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Je betaalt bijvoorbeeld meer voor een langere ledstrip. Daarnaast valt de prijs ook hoger uit als je kiest voor een ledstrip met meer en/of uitgebreidere mogelijkheden.