De mogelijkheden van elektrisch rijden in Winterswijk

INGEZONDEN - Alle nieuwe auto’s rijden in 2030 zonder uitlaatgassen. Dat is het doel van ons kabinet.

Gelukkig zijn we al een eind op weg met dat schoon rijden. Het percentage elektrische rijders stijgt ieder jaar nog steeds. Ook de subsidies voor 2022 maken dat aantrekkelijk. Maar om elektrisch te rijden, moeten er ook voldoende laadmogelijkheden zijn. Rijden zonder een volle accu gaat tenslotte lastig. Maar hoe zit het met de mogelijkheden in Winterswijk? Je leest het in dit artikel.

Openbaar laden

Volgens Chargemap zijn er momenteel zo’n 45 oplaadpunten in Winterswijk. Bij een openbaar oplaadpunt mag iedereen zijn auto opladen. Je betaalt uiteraard wel een tarief voor de stroom. Woon of werk je in de gemeente Winterswijk, heb je geen mogelijkheid om een thuislaadpaal te plaatsen en staat er nog geen laadpaal binnen 200 meter van je woonadres? Dan biedt de gemeente Winterswijk de mogelijkheid om gratis een openbare laadpaal aan te vragen! Wel moet je elektrische auto een actieradius hebben van minimaal 50 kilometer.

Thuis laden

Je leest het goed; als je thuis de mogelijkheid hebt om een eigen oplaadpunt te realiseren, zal je aanvraag voor een openbare laadpaal niet goedgekeurd worden. Thuis laden aan de dure kant? Niets is minder waar. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om een laadpaal te leasen! Installatie, service en onderhoud zijn dan voor een vast bedrag per maand inbegrepen. Daarnaast zijn de tarieven bij het thuis laden hoogstwaarschijnlijk stukken lager dan laden aan een openbare laadpaal. Thuis betaal je namelijk het energietarief dat je zelf hebt afgesloten bij je stroomleverancier. Ook zijn er tegenwoordig laadpalen die kunnen laden op groene energie. Dat is helemaal voordelig!

Zakelijk laden

Als je een onderneming hebt, is zakelijk laden nog het meest interessant. Als ondernemer kom je in aanmerking voor zakelijke subsidie laadpaal. We kennen diverse subsidies die zakelijk, elektrisch rijden interessant maken. Allereerst de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een aftrekpost op de winst. De hoogte daarvan is afhankelijk van het totale geïnvesteerde bedrag.

Verder kennen we de Milieu investeringsaftrek (MIA). Koop je een laadpaal van minimaal € 2.500,- en plaats je deze op je bedrijventerrein in Winterswijk? Dan kun je tot 36% van de totale investering in mindering brengen op je winst.

De laatste regeling is de Vamil-regeling. Dit staat voor de Willekeurige Afschrijving Milie-Investeringen. Hiermee schrijf je jouw laadpunten sneller af, waardoor de fiscale winst lager wordt en je minder belasting betaalt.

Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden om elektrisch te rijden in Winterswijk!