De Mobiele Commando Unit van FE Telecom staat op zijn plaats

SNEEK- Wie over het Oud Kerkhof loopt, kan de Mobiele Commando Unit van FE Telecom niet zijn ontgaan.

Verscholen achter hekken met zwart plastic staat de wagen net zoals als altijd in de Sneekweek weer opgesteld om strategische punten in de gaten te houden.

De Mobiele Commando Unit van FE Telecom is bij diverse grote evenementen in het land aanwezig. Naast de Sneekweek zijn dat o.a. de Tall Ship race, de PC, Bospop, Concert At Sea, Dominator, Beachrockers, Madnes, Retropop en nog veel meer.