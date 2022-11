De Mastreechter Staar komt op besite yn Snits

Eigenlijk hoeft u dit jaar niet meer naar Limburg te komen, Limburg komt immers naar u toe! En óók aan de inwendige mens wordt op een heel speciale manier gedacht! Hoe? Laat u zich verrassen!

De Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar werd opgericht in 1883, en geniet faam door haar vele optredens in binnen- en buitenland, de grote collectie grammofoonplaten en cd’s, haar bronzen klank (we vertellen u daar meer over in dit concert), en optredens met grote namen uit de muziekwereld. In 2022 zijn dat o.a. de optredens met André Rieu’s Johan Strauss orkest op het Vrijthof van Maastricht, maar liefst 15 keer!

Anno 2022 heeft ‘De Staar’ weer een uitstraling als vanouds: een enthousiaste groep zangers, een sprankelende dirigent, een virtuoos aan de vleugel en topsolisten verrassen u met een gevarieerd en boeiend concert. Wij zeggen: om in het Limburgs af te sluiten: Sjevraoje gegarandeerd!

Het optreden is zondag 20 november 16.30 uur in Theater Sneek. Tickets via: theatersneek.nl.