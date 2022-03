De Martini Mattheüs in Franeker

FRANEKER- Bach's Mattheüs Passie in een tedere verkorte versie in de prachtige Martinikerk van Franeker en wordt uitgevoerd op zaterdag 9 april. De Mattheüs Passie van Johann Sebastian Bach is het verhaal van het lijden en sterven van Christus.

Prachtige, aangrijpende muziek, die de laatste jaren door corona maar heel beperkt heeft geklonken in de passietijd. Maar nu kan het gelukkig weer, en laten hun eigen sfeervolle versie van Bach's Mattheüs Passie horen; een ingekorte passie van anderhalf uur, waar toch de bekende delen, zoals het Erbarme dich en het mooie slotkoor, niet in ontbreken. In deze vorm ligt de nadruk op de intimiteit tussen de stemmen onderling, samen met het verhaal dat op een meer directe manier tot leven wordt gebracht. De Martini Mattheüs is voor kenners en liefhebbers, maar ook voor iedereen die kennis wil maken met Bach's meesterwerk.

De Martini Mattheüs wordt uitgevoerd door:

Walther Deubel, tenor (evangelist), Bas de Leeuw, bas (Christus), sopranen Hesther Oor en Anne Kan, alten Sigurd van Lommel en Maartje Masereeuw, tenor Dierick Aartsen, bas Karel Barten,

Jantine Strik (kinderkoor), Cees-Willem van Vliet, klavier, Henk Westland, tenor en artistiek leider, Mirjam Bosgraaf, productie.

De Martini Mattheüs

Martinikerk, Franeker

9 april, 2022

Tijd: 19:30

Toegang: 23,50 Kaarten bestellen: https://www.theaterdekoornbeurs.nl/voo.../1599/klassiek/2453

https://youtu.be/ouVoqgdD6bg