De Martini Koorschool organiseert een choral evensong voor kinderen (8-12 jaar)

SNEEK- Op zondag 25 juni is er om 16:00u weer een choral evensong in de Martinikerk van Sneek, zoals elke laatste zondag van de maand. Een choral evensong is een bijna geheel gezongen namiddag dienst die in Engeland elke dag gehouden wordt en heeft een aantal vaste onderdelen, zoals een psalm, een anthem en hymnes. Deze keer hebben kinderen de mogelijkheid om mee te zingen. Het is een hele ervaring om mee te maken hoe het is om te zingen in een koor met Anglicaanse tradities en zal onvergetelijk zijn!

Speciaal voor de gelegenheid is de te zingen muziek zo gekozen (en geschreven) dat het heel goed te doen is voor kinderen van 8 tot 12 jaar met geen of weinig zangervaring. Daarbij zijn er oefenbestanden gemaakt, zodat ook thuis geoefend kan worden. Dus muziek kunnen lezen is handig, maar absoluut geen must! Op maandag 5, 12 en 19 juni zijn de gezamenlijke repetities van 18:00u tot 19:00u in het Martinushuis (Harinxmakade 12) onder leiding van dirigent Gerard van Beijeren. Dan is er nog een repetitie voorafgaand aan de Evensong om 14:00u in de Martinikerk.

Als je je opgeeft (via een reply of via www.mjks.nl) krijg je alle muziek en informatie toegestuurd. Deelname is gratis, het bezoeken van de Evensong overigens ook!