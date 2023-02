De Mann' treden op in Lewinski Sneek

SNEEK- “As waarmte in gesicht hat, dan liket it op dy fan de MANN’.” Voorheen waren zij Jongens. Vol vuur en wilde plannen.

Tien jaar geleden maakten deze jongens hun debuut als band. Meerstemmige pop liedjes in toen nog in het Engels zowel als in het Frysk. In 2018 wonnen zij het Fries liedjesspektakel LIET met het lied;’ Yn Frijheid kinsto libje’.

Wat is er tien jaar later nog van de jongens over? Hoe is het leven nu zij Mann’ zijn? Welke plannen zijn werkelijkheid geworden en wat is er anders gelopen dan gedacht? In hun Friestalige liedjes/verhalenprogramma proberen ze antwoorden te krijgen op deze vragen.

De Mann ‘is út Freerk Siemen Hospes (zang en gitaar), Johannes Hospes (zang en gitaar), Bruno Rummler (zang, bas en gitaar) en Durk Sybesma (drums en zang).

Wilt u na afloop een maaltijd mee eten, en zo nog even gezellig na kletsen met De Mann'? Dat is mogelijk, kies dan ticket incl. diner. Eventuele dieetwensen of allergieen kunt u vooraf aan ons doorgeven.

Zondag 19 februari 2023 / 15:30 / tickets via www.lewinski.nl