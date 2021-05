De Maittiidsswalker slentert over de 'Friesian mountains'

BOLSWARD/SNEEK - In Omrop Fryslân Programma De Maittiidsswalker is Remco de Vries op pad in de natuurgebieden van Fryslân. Deze keer slentert hij over de 'Friesian mountains' zoals hij ze zo mooi noemt.

In de Greidhoeke is veel reliëf in het land waardoor er op sommige plaatsen water kan blijven staan. Bovendien is het een perfecte plek voor oude en jonge vogels

Er wordt niet veel aan dit gebied gedaan. Er loopt soms wat vee rond en op een aantal plaatsen wordt het land nog wel eens bemest. Maar dat wordt meer gedaan zodat de vogels materialen hebben voor hun nesten. Verder gaat de natuur hier haar eigen gang en dat is precies de bedoeling.

In dit gebied staan veel verschillende bloemsoorten. Insecten komen op deze bloemen af en jonge vogels kunnen er goed bij. Maar ook voor de grotere vogels is deze plek rijk aan eten. Er zitten veel wormen in de kleigrond. Hierdoor is dit gebied een perfecte biotoop voor zowel de grotere vogels als de jonge kuikens.

Bekijk HIER de aflevering van De Maittiidsswalker op Omrop Fryslân!