De Losse Flodders wijden nieuwe feestplaat aan TikTok hype

Trend in Nederland

Wie is Marco? En waarom is het zo populair? “Tja, moeilijk uitleggen”, geeft van Klaveren aan. “Het zijn filmpjes van een bekende TikTokker die tientallen miljoenen keren bekeken worden waarbij hij op herkenbare wijze typetjes na doet.Tijdens Koningsdag hoorden we verschillende mensen deze kreet naar elkaar schreeuwen op straat. Dit vonden we enigszins wel grappig en zijn toen al begonnen om er een soort van nummer over te gaan maken. Op dat moment waren we nog in afronding van een andere plaat die nu later dit jaar in de zomer uitgebracht zal worden. Na Koningsdag hebben we er niks meer mee gedaan totdat Jeroen mij 2 weken later opbelde.”

Race tegen de klok

''Zondagavond 8 mei kwam het besluit om hier iets over te gaan maken'', aldus Jeroen Dam. “Het was een bijzonder proces omdat we eerst een andere plaat uit zouden gaan brengen. Dinsdag hebben we de tekst afgerond en Dylan, onze producer, is donderdag begonnen met het maken van de muziek. Vrijdagmiddag vlak voor de release stond Maurice nog in de studio om zijn tekst in te gaan zingen waarna het die middag nog op YouTube stond. Het nummer is opgenomen in The Office Studio in Schraard en is geproduceerd door Dylan van der Feen.”

Het nummer ‘Hee Marco Prima’, van De Losse Flodders is te beluisteren op Spotify, Youtube en alle andere portals.