De Losse Flodders scoren TikTok-hit in Friesland met nieuwe single 'Grote Speler'

De samenwerking met de populaire TikTokker Raptiel (30.000 volgers) en opkomend talent Lil Pier blijkt een groot succes te zijn. De Losse Flodders wilden een andere richting inslaan en met 'Grote Speler' hebben ze dat zeker gedaan. Het nummer heeft een aanstekelijke beat en pakkende teksten die je laten meezingen, ongeacht of je zelf een 'grote speler' bent of gewoon van goede muziek houdt.

Jeroen Dam, een van de leden van De Losse Flodders, zei hierover: "Heel veel mensen nemen deze plaat iets te serieus. Maar dit hebben we voor de lol gemaakt. We wilden iets anders doen, en we zijn verheugd om te zien dat het zo goed wordt ontvangen."

Met al bijna 10.000 streams op Spotify in zo'n korte tijd, lijkt het erop dat "Grote Speler" zo maar weel eens een hitje kan worden in Friesland. De Losse Flodders laten zien dat ze niet bang zijn om te experimenteren en de grenzen van hun muzikale creativiteit te verleggen. "Maar’" zegt Jurian, "onze carnavalsplaat hebben we zojuist ook afgerond!. Dat is weer een oude vertrouwde klapper", zegt Dam. "Een beetje hetzelfde als ‘Ik Kan Niet Meer Praten’." Wanneer die uit gaat komen? Dat houden de heren nog even geheim.

De single 'Grote Speler' is nu beschikbaar op alle grote streamingplatforms.

https://open.spotify.com/track/6yvsQf1DyTQoPE3ysPTVqT?si=4eef9f6850c74514