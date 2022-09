De Losse Flodders overvallen RADIONL

Vorig jaar op een regenachtige vrijdagmiddag werden Maurice en Jeroen plotseling gebeld door RADIONL. Hun après-ski plaat ´Ik Kan Niet Meer Praten´ werd gedraaid op de landelijke radio en ze hadden een telefonisch interview met DJ Stefan Leur. Nu één jaar later vonden de heren het tijd om iets terug te doen. “We vonden dat we Stefan moesten bedanken”, aldus Jeroen.

´Ik Kan Niet Meer Praten´

Vorig jaar rond deze tijd heeft hij uit het niets onze plaat ´Ik Kan Niet Meer Praten´ op de landelijke radio gedraaid. Sindsdien is alles ontzettend hard gegaan en zijn De Losse Flodders niet meer weg te denken uit het feestcircuit. Op Spotify zijn ze inmiddels al meer dan een half miljoen keer beluisterd en zijn ze behoorlijk populair bij onze Zuiderburen. Eenmaal in het pand was het de bedoeling om twee taarten af te leveren maar even later zaten we live bij hem in de uitzending.

“Hij was aardig verrast!”, gaf Maurice aan. Hilarisch was ook dat hij, twintig minuten voordat wij de studio binnen traden, onze plaat nog had gedraaid. Dit zonder overleg vooraf. “Tja, toeval bestaat niet”, zegt Jeroen. “Hoe komen jullie in godsnaam dit zwaarbeveiligde pand binnen?”, vroeg Stefan Leur tijdens het interview. “Ehmm… we hebben van tevoren contact gehad met iemand binnen deze muren”, vertelt Maurice.

Publiciteitsstunt

Hoe en wat blijft een raadsel maar we kunnen wel stellen dat De Losse Flodders een goede publiciteitsstunt te pakken hadden. De Losse Flodders hebben nog meer in petto voor de komende tijd. Zo komen zij binnenkort met nieuwe muziek. “Onze nieuwe plaat heeft house & 90´s invloeden. Wij denken dat dit nog wel eens kan aanslaan vooral omdat er een bekende melodie in terugkomt”, vertelt Jeroen. De Losse Flodders zijn op o.a. Spotify en YouTube te beluisteren.