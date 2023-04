De Losse Flodders lanceren hun nieuwe hit 'Ome DUO'

'Ome DUO', gaat over de struggles van studenten die zich in de schulden steken om hun studie te bekostigen", aldus Kampstra. "Het nummer is een eerbetoon aan DUO, de instantie die verantwoordelijk is voor de studiefinanciering in Nederland", maar eigenlijk weet iedereen dat de studenten het geld gebruiken voor het uitgaansleven.

Met 'Ome DUO' zetten De Losse Flodders hun kenmerkende stijl voort van catchy beats en grappige teksten. Het nummer is geproduceerd door Dylan van der Feen en uitgebracht op het label Klare Taal en is nu te streamen op Spotify en YouTube. "Wij denken dat dit wel eens aan kan slaan onder de studenten", aldus Dam.

De Losse Flodders zijn niet meer weg te denken uit het feestcircuit en worden regelmatig door diverse grote radiostations gedraaid. Eerdere liedjes zijn een groot succes gebleken waaronder "Ik Kan Niet Meer Praten", dat op Spotify richting de 500.000 streams gaat en "Hee Marco Prima" bijna 250.000 streams.Ook heeft dit liedje kort in de iTunes Top 100 gestaan.

Het succes van deze releases heeft geleid tot aanvragen voor optredens uit België en Nederland. Vandaar dat het duo vanaf nu vertegenwoordigd wordt door BME Bookings, een boekingskantoor gevestigd in Schraard, dat de laatste tijd keihard bezig is geweest om een repertoire samen te stellen voor de live-optredens van De Losse Flodders.

Voor meer informatie over De Losse Flodders en hun muziek kunt u terecht bij BME Bookings.

Hierbij de videoclip:

https://www.youtube.com/watch?v=cN5zil90e_w

Hierbij de link naar Spotify:

https://open.spotify.com/track/4xnIPRSlgciaI7lzXOLRVe?si=bd5abbdaf3354fcc