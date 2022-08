De Losse Flodders komen met Sneekweekmix

Twan van Essen beter bekend als ‘Nederlandse Hardstyle’ is een jonge producer uit Epe. Dit jaar heeft hij een gigantische hit gescoord samen met Feest DJ Maarten. Op Spotify heeft dit nummer getiteld ‘18 jaar’ zo’n 6 miljoen streams. ‘Ik had al een tijdje contact met Twan’ aldus Dam. ‘Na wat appjes heen en weer heb ik hem gevraagd of hij een samenwerking met ons zag zitten’ ‘

De Losse Flodders zijn vorig jaar voor de grap begonnen met muziek. ‘Het begon als een grapje en eigenlijk is dat het nog steeds’ geeft Van Klaveren aan. ‘We hebben zo’n 25.000 vaste maandelijkse luisteraars op Spotify’ Krankzinnig!’

Dam & Van Klaveren hebben in een hele korte tijd landelijke bekend gekregen. Hun nummer ‘Ik Kan Niet Meer Praten’ is mateloos populair in het zuiden van het land en gaat op Spotify al naar de kwart miljoen streams. ‘We vonden dat we voor de Sneekweek ook iets moesten doen dus hebben we deze feestmix speciaal gemaakt voor de Snekers’

De Pre Party Sneekweek Mix van De Losse Flodders is te beluisteren op YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=qhOU6xHL6xs

Er is overigens ook een nieuwe single van De Losse Flodders uitgekomen met als titel 'Zij Wil Mij' een bewerking van het liedje met dezelfde titel van de artiest FLEMMING.

You Tube link: https://www.youtube.com/watch?v=Iqm9H1oAeE0

Spotifylink: https://open.spotify.com/track/0aIhj8lDxKVLbRSEPAAX1T?si=409d3e6451574feb