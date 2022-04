De Legendary Albums Live spelen traditiegetrouw hun eerste show in Theater Sneek

SNEEK- Een avond lang hits van de Brothers Gibb met het karakteristieke stemgeluid! Op het programma staan de enorme Bee Gees successen uit de jaren 60 en een live uitgevoerde versie van het 45 jaar geleden verschenen album Main Course, met onder andere de megahits Nights on Broadway en JiveTalking. Het is hun beste plaat en door het meer funky geluid, ook het muzikale keerpunt in hun carrière. Daarna mogen de heupen los tijdens de discohits uit Saturday Night Fever én een feature van het door hen geschreven album Guilty, Barbra Streisands 4, jarig jubileum album. Met John Vooijs (onze Nederlandse Tarzan), Ruben Tarmidi en Bastiaan Mulder begeleid door de LA- Live Band onder leiding van Jan-Peter Bast. Met extra duetten met Patricia van Haastrecht.