De legale kansspelmarkt in Nederland Tombola en Jacks Online

Spelers dienen vooraf gecontroleerd te worden op identiteit en leeftijd. Ook wordt het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen gecontroleerd bij het aanmelden. Dit zorgt ervoor dat de kansspelmarkt voor iedereen een fijne vorm van vermaak kan zijn. Dit artikel geeft meer informatie over de legale kansspelmarkt in Nederland alsmede informatie over Tombola en Jack's online.

Bewust deelnemen aan de legale kansspelmarkt

Spelers moeten bewust worden gemaakt van de eventuele risico's die kansspelen met zich mee kunnen brengen. Ook wordt er informatie verschaft over verslavingspreventie alsmede inzicht in het eigen speelgedrag. Dit zorgt ervoor dat men op een bewuste manier deel kan nemen aan de kansspelmarkt.

Wat biedt de website Onetime?

Onetime bundelt alle tips en uitleg over (online) casino's samen. Dit zorgt voor een overzichtelijk en realistisch geheel. Onetime is daarnaast onafhankelijk en geeft daarbij leuke tips om op een bedachtzame wijze deel te nemen aan de legale kansspelmarkt. Onetime maakt de speler wegwijs en zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft over de dynamiek binnen de wereld van kansspelen. Onetime biedt daarnaast de mogelijkheid tot het deelnemen aan een forum. Je kan hier lezen en spreken over diverse onderwerpen. Het forum vormt een leerzame en leuke manier om actief deel te nemen aan het gesprek.

Tombola en het aanmeldproces

Tombola biedt de mogelijkheid om tegen betaling bingo of arcade slots te spelen. Je maakt vooraf een account aan en moet uiteraard geld op je rekening hebben staan om mee te doen. Ook biedt Tombola de mogelijkheid om mee te kijken en te chatten, alvorens je gaat spelen.

Je registreert je vooraf bij Tombola door een account aan te maken. Je ondergaat een aantal stappen, voordat je start bij het platform van Tombola. Je begint met het invullen van je eigen e-mail adres en middels de mail krijg je je verificatiecode toegezonden. Deze code is nodig om naar de volgende stap te kunnen gaan. Kies voor een sterk wachtwoord, inclusief hoofdletters cijfers. Schrijf deze daarna op of sla deze op. Je kan een wachtwoord generator gebruiken om een veilig wachtwoord te genereren. Stap 2 bestaat uit het invullen van je naam, achternaam en geboortedatum. Ook je geboorteplaats, bankrekeningnummer, telefoonnummer adres en BSN nummer komen hier aan bod. Stap 3 bestaat uit het bevestigen van je leeftijd en het is van belang dat je 18 jaar of ouder bent om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse Kansspelmarkt.

Tenslotte voeg je alle gevraagde documenten toe zoals je ID. Lees de algemene voorwaarden goed door en deze kun je vervolgens accepteren.

Aan de slag bij Tombola en Bingo90!

Als alles goed is gegaan, kun je aan de slag gaan bij het platform van Tombola. Je doet uiteraard eerst een storting, zodat je daadwerkelijk kan gaan spelen.

Op de website van Tombola zie je links bovenaan een plaatje staan. Hier staat de tekst Bingo90. klik hierop om toegang te krijgen tot de online speelruimte. Je kan nu zelf bepalen wat je wilt gaan doen. Je kan onder andere meelezen en schrijven in de chat. Je kan ook kaarten kopen met elk hun eigen waarde startend vanaf 0,10 eurocent. In totaal mag je maximaal 24 bingokaarten per sessie aanschaffen.

Bingo90 maakt gebruik van 90 nummers. Deze 90 nummers behoren allemaal tot de kanshebbers. Op een bingo kaart staan 15 getallen. Deze getallen lopen van 1 tot en met 90. Er wordt om de paar seconden een getal opgenoemd en als je deze op je kaart terug vindt, vink je deze af.

Jack's Online

De ware liefhebber van kansspelen komt bij Jack's online echt aan zijn trekken. Het is een online casino met een goed en divers aanbod en flink wat innovatieve spelletjes. Jack's Online werkt onder meer samen met Evolution en maakt eveneens gebruik van de software van Oryx Gaming. Jack biedt niet alleen casino spelletjes aan, maar ook de mogelijkheid tot het spelen van sport weddenschappen. Kort gezegd biedt Jack's Online de mogelijkheden om deel te nemen aan: Sport weddenschappen, diverse slots, tafelspellen en het bijwonen van live casino evenementen.

Aanmelden bij Jack's Online

Het aanmelden gaat gelukkig snel en eenvoudig. Je drukt op registreren, waarna een nieuw scherm verschijnt. Dit scherm gebruik je om je email adres en een wachtwoord in te vullen. Wachtwoorden bij Jack's Online moeten minimaal uit 8 tekens bestaan. Vervolgens zorg je ervoor dat je geverifieerd kan worden. Je moet hiervoor je legitimatie uploaden. In sommige gevallen maak je een foto van jezelf. Het platform maakt gebruik van de nieuwste technologie om je paspoort of foto te kunnen verifiëren en dit zorgt ervoor dat het proces razendsnel voltooid kan worden.

De laatste stap bestaat uit het invullen van belangrijke gegevens, waaronder je adres BSN en IBAN. Is dit allemaal goed verlopen? Dan mag je je email gaan checken, zodat je je email kan verifiëren. Vervolgens kan het spelen beginnen!