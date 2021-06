HEERENVEEN/SNEEK - In 1936 begonnen Roel de Leeuw en Jo de Leeuw-de Vries met een sportwinkel aan het Breedpad nummer 3 in Heerenveen. Nu, 85 jaar na dato, zitten zoon Rudie (79) en kleinzoon Anne (50) tegenover ons om te praten over het familiebedrijf dat inmiddels niet meer weg te denken is uit het centrum van Heerenveen. Sterker nog, de opvolgers van Roel en Jo de Leeuw hebben net als hun (groot)ouders niet stilgezeten in de afgelopen jaren. Naast de sportwinkels op de Dracht 56 en Gedempte Molenwijk 16 in Heerenveen is er ook een zaak in Sneek, aan het Leeuwenburg 1, en een Intersport Superstore Roden en Intersport De Leeuw in Roden.

Aan Rudie de Leeuw stellen we de vraag of hij eerst even – in het kort – het verloop van de geschiedenis van het familiebedrijf kan schetsen. Het verhaal van Rudie de Leeuw begint aan het Breedpad.

“Mijn ouders waren de oprichters in 1936. Pa en ma waren echte sporters. Mijn vader hielp op zaterdag in het winkeltje, maar door de week was hij vertegenwoordiger in bakkerijgrondstoffen, want van alleen de sportwinkelinkomsten konden ze niet bestaan. Ze huurden het winkelpandje overigens voor twee en een halve gulden per week. Ze woonden boven de winkel. Toen ik begin zestiger jaren de winkel overnam, heb ik meteen gezegd dat we naar de Dracht toe moesten, dat is de hoofdstraat, daar ligt het kapitaal. Zogezegd zo gedaan. Ik had een schoonvader, die kon geweldig goed bouwen, een aannemer. Hij heeft de boel verbouwd en zo zijn we hier terecht gekomen.”

Glaskousen

Rudie haalt nog meer herinneringen op: “ Mijn moeder was een echte onderneemster. Na de eerste moeilijke jaren vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, ging het na de bevrijding echt los. Mijn moeder had een neus voor handel. Zo weet ik nog dat ze in die eerste jaren na de oorlog glaskousen verkocht. Nylons, een product, meegenomen door de Amerikanen wat wij niet kenden. Daardoor kregen ze vaste klanten en er was meteen loop in de winkel. Tot voor een jaar of vijftien terug verkochten we nog panty’s in de winkel.”

Voordat Rudie de Leeuw de zaak van zijn ouders overnam, vonden zijn ouders het een goed idee dat hun zoon eerst bij een ander aan het werk ging. Dat werd Perry van der Kar in Arnhem en na daar een aantal jaren gewerkt te hebben ging de tweede generatie De Leeuw weer richting Heerenveen, waar Rudie het winkelpand aan de Dracht in de loop van de jaren flink uitbreidde. Ook het assortiment werd fors uitgebreid. Aan de Gedempte Molenwijk, achter de Dracht, werd een winkelpand gekocht voor de verkoop van outdoor- en wintersportartikelen.

Anne de Leeuw de derde generatie

Net als Rudie, komt ook de middelste zoon van Rudie, Anne de Leeuw, niet meteen in het bedrijf van z’n ouders. Hij loopt een aantal stages en gaat dan eerst aan de slag bij het Sneker theaterbureau DiBa van Bauke Algera en Dick Jaarsma. Anne reist heel Europa door waar hij de merchandising voor DiBa doet.

“Ja, mijn werk bij DiBa was een mooie tijd”, zegt Anne. “Toch kwam ik bij mijn ouders in de zaak. De wintersport trok mij vooral aan. Wij deden het onderhoud voor de wintersportbenodigdheden al en daar hield ik mij vooral in de avonduren mee bezig. Op die manier rolde ik in de zaak. Mijn oudste broer Roelof en jongste broer Johan hadden geen ambitie om in het familiebedrijf te stappen. Het is volledig mijn eigen keuze geweest.”

Overname in Sneek

Anne: “Ik ben 24 jaar geleden vennoot geworden en later eigenaar. Toen hadden we de winkel op de Dracht en in Thialf. We hebben de tijd mee gehad en hebben naam gemaakt met de wintersportbranche, daarmee zijn we toonaangevend in Noord-Nederland. Wij piekten vooral in de winterperiodes met de omzetten. Toen de winkel van Van Netten Intersport in Sneek te koop kwam, waren wij daar als overnamekandidaat meteen bij betrokken. We hebben die zaak twaalf jaar geleden overgenomen. Omdat Sneek meer gericht is op de watersport, kwam er een balans in omzet tussen onze twee zaken. In Heerenveen hebben we in de winter een hogere personeelsbezetting ten opzichte van de zomer. In Sneek is dat juist andersom.”

De Leeuw is een allround sportzaak geworden, in de breedste zin van het woord. Er worden winterjassen verkocht van 39 euro maar ook van 1839 euro en alles wat er tussenin zit. Omdat De Leeuw zo breed is, heeft het bedrijf ook meters nodig om dit te laten zien. De winkel in Thialf is ooit begonnen door de familie Nijdam van de gelijknamige schaatsfabriek. Omdat de familie Nijdam echter geen winkelervaring had, werd de familie De Leeuw benaderd om de toko in het schaatspaleis te runnen. Ondertussen is dat alweer 48 jaar geleden en de winkel in Thialf is er nog steeds.

Wat is de grootste ontwikkeling in de afgelopen 85 jaar geweest voor De Leeuw Intersport?

“Dat is toch zeker het assortiment. We hebben honderdtwintig verschillende soorten voetbalschoenen”, weet Rudie de Leeuw. “En dan zijn er nóg mensen die zeggen: ‘Die ík wil hebben, staan er niet bij!’ Ik zeg dan: ‘Dan weet ik niet wat jij zoekt, maar pak er zelf een paar’. De wintersportartikelen konden we eerst in een klein hoekje van de winkel herbergen, die uitbreiding is enorm geworden.”

“De laatste tien jaar heeft het hele internetverhaal, de webshop, ook bij ons een grote vlucht genomen”, weet zoon Anne de Leeuw. “We zijn volledig vertegenwoordigd op het Internet en doen daar op alle kanalen mee. De automatisering vergt wel heel veel tijd, maar het geeft je ook veel meer inzicht aan de inkoopkant, de financiële kant.”

Samenwerking

Tegenover de winkel op de Dracht heeft de familie De Leeuw sinds zes jaar ook nog een sneakerwinkel. Daar zit ook nog een bijzonder verhaal aan vast.

Anne de Leeuw: “Deze sneakerwinkel hebben we met een oud-collega, Steenwijk, die verderop een schoenenzaak had. Wij liepen er tegenaan dat het merk Nike onderscheid ging maken in de distributie. Ze hadden A-, B- en C-afnemers. De A, dat stond voor functionele sportschoenen, de B-afdeling waren de modische schoenen en de C waren de sneakers. Jan Steenwijk die had categorie B, wij A. Maar waar de vraag naar kwam, waren de sneakers. Toen zijn we samen voor fiftyfifty de sneakerschoenen begonnen en waren we weer volledig vertegenwoordigd op de lokale markt. Wij vinden samenwerking dan ook heel belangrijk. Met leveranciers en collega’s. We waren vroeger bij Sport 2000 aangesloten en wij zijn tenslotte bij Intersport terecht gekomen. Met name door de internationale uitstraling in het wintersportgebeuren.”

Superstore Roden & Intersport de Leeuw

In oktober 2019 heeft De Leeuw ook nog eens de Intersport Superstore Roden overgenomen, daarbij zit separaat Snow & Co, dat bestaat uit een winkel en skibanen. De superstore bestaat uit een 2500 vierkante meter ‘grote bak’, naast Kampeerhal Roden (De Vrijbuiter), op de Vrijetijdsboulevard. Alles onder één dak.

Tot slot, de stip op de horizon?

“Alles onder één dak zou ideaal zijn. Bedrijfsmatig is dat het beste en voor de consument is dat óók zo. Dan zou het een megasuperstore worden tussen Sneek en Roden. Maar voorlopig zijn we nu zeer content met wat we na 85 jaar hebben”, besluit Anne de Leeuw.

Tekst en foto’s: Henk van der Veer