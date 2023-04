De kracht van wandelen: een wandeling voor ouders van een kind of (jong)volwassene met een beperking.

ORANJEWOUD-Op donderdagochtend 20 april 2023 organiseert stichting MOM ondersteuning een natuur wandeling in het bos van Oranjewoud. Dit is een wandeling voor ouders van een kind of (jong) volwassene met een beperking.

De deelnemers wandelen deze ochtend onder leiding van boswachter Paula Swinkels van Staatsbosbeheer. Paula vertelt tijdens de wandeling over natuurweetjes, verhalen over haar werk en geeft ons tips voor uitjes (met ons kind met een beperking) in de natuur.