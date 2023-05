De kracht van wandelen

Als ouder met een kind met een beperking, kom je in situaties waarbij je niet weet wat je moet doen of niet weet hoe je ermee om moet gaan. Het kan dan fijn zijn om te praten met een andere ouder die ook een kind heeft waarbij de ontwikkeling anders loopt dan verwacht.

Wandeling

Stichting MOM ondersteuning organiseert op dinsdag 30 mei 2023 een avondwandeling, onder leiding van Mind2Run, voor ouders met een kind of (jong) volwassene met een beperking. De deelnemende ouders kunnen ervaringen uitwisselen, elkaar ondersteunen of gewoon gezellig kletsen. Wandelen in het bos vermindert de stress waardoor je meer ontspannen bent en de gesprekken makkelijker gaan.

Waar en wanneer

De wandeling vindt plaats op dinsdag 30 mei a.s. om 20.00 uur, we verzamelen op parkeerplaats Tjaarda’s laan in Oranjewoud (nabij Heerenveen). Na afloop nodigt stichting MOM ondersteuning de deelnemers uit voor een glas wijn of fris bij Restaurant Tjaarda.

Deelname is GRATIS. Wel graag even aanmelden via info@momondersteuning.nl