De Koperen Kees On Tour

SNEEK- Afgelopen week is begonnen met een grootschalige verbouwing van Restaurant De Koperen Kees in Sneek. Hierdoor is het restaurant gesloten tot half maart. Omdat het niet in de genen zit om stil te zitten zijn Leo & Atsje, de uitbaters van het restaurant, op zoek gegaan naar een plek waar se tijdelijk kunnen koken.

“Een aantal gasten hebben ons als tip gegeven om eens contact op te nemen met Restaurant De Vijf Sinnen in Weidum. Er was meteen een klik met de huidige eigenaar en nu gaan we de hele maand februari er een 4 gangen verrassing menu koken. Uiteraard geheel in stijl van de Koperen Kees en elke week een ander menu. Atsje heeft uiteraard heerlijke bijpassende wijnen, bieren of 0.0 erbij te serveren", vertelt Leo.

Openingsdagen

Openingsdagen zijn standaard donderdag t/m zaterdag en Valentijnsdag. Gezelschappen vanaf 10 personen zijn we in overleg geopend.

Onder de Linden

“Naast de Pop up Kees organiseren we meerdere leuke dingen zoals bijvoorbeeld het Theo en Leo diner op 23 februari bij Onder de Linden. Hier gaat Theo van Onder de Linden samen met Leo een fantastisch 4 gangen menu koken inclusief amuse en aperitief. En we gaan nog meer organiseren, houd onze site in de gaten”, laten Atsje en Leo weten.