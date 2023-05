De Kogge wint schoolvoetbaltoernooi ‘Wymbrits’

NIJLAND- Het voetbalteam van de IJlster basisschool De Kogge is op woensdag 10 mei in Nijland winnaar geworden van het schoolvoetbaltoernooi van de vroegere gemeente Wymbritseradiel. In de finale waren de IJlsters met 2-1 te sterk voor het eerste team van basisschool Op ‘e Hichte uit Scharnegoutum. Het thuisspelende De Eerste Trimen uit Nijland won de troostfinale van It Wrâldfinster uit Heeg.

Maar liefst 200 bovenbouwleerlingen – verdeeld over 18 teams – namen deel aan het schoolvoetbaltoernooi op het Zweitse Huitema Sportpark in Nijland. De teams waren onderverdeeld in vier poules. De poulewinnaars gingen door naar de halve finales, waarna De Kogge uiteindelijk de overwinning behaalde.

De organisatie van het schoolvoetbaltoernooi was in handen van Hille Grondsma en Dina Feenstra, leerkrachten van De Earste Trimen. Na de winst van vorig jaar had de Nijlander basisschool dit jaar de eer om de toernooiorganisatie op zich te nemen. Mede dankzij de vele vrijwilligers, sponsoren én het mooie weer werd het een geslaagde voetbalmiddag in Nijland.