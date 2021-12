De Koek van Ysbrechtum 60 jaar

YSBRECHTUM- Vandaag viert Johannes Greidanus, eigenaar van de Doarpswinkel in Ysbrechtum, z’n 60ste verjaardag. Dat gaat uiteraard niet ongemerkt voorbij in het dorp.

Greidanus werd vanmorgen al vroeg met een ontbijt vereerd door z’n vrienden. Vandaag kommen de klanten even extra in de winkel om de sympathieke ‘Koekjebakker’ te feliciteren. Een grote opblaaspop en een spandoek met daarop een fotocollage, staan te pronken voor de winkel in de kom van het dorp.

Fan herte lokwinske, ook uit naam van de redactie van GrootSneek.