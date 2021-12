De KNVB legt de competities in de hoogste klassen bij de amateurs na komend weekeinde stil

ZEIST- De voetbalbond neemt dat besluit nadat duidelijk is geworden dat het voorlopig definitief niet is toegestaan om na 17.00 uur te sporten. Het stilleggen betreft alle teams (zowel senioren als jeugd vanaf 13 jaar) die uitkomen in de zogenoemde A-categorie (prestatief). Voor de wat meer recreatieve teams (B-categorie) gaat de competitie tot de winterstop wel gewoon door. Ook de jongste voetballers (tot en met 12 jaar) kunnen competitief blijven voetballen.