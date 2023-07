De kniper op ’e skine – De tsiende fan Rommert Tjeerdsma

DOKKUM- By de KFFB is ferskynd de roman ‘De kniper op ’e skine’, de tsiende roman fan Rommert Tjeerdsma (1943). It earste eksimplaar is yn Dokkum oan de skriuwer útrikt.

It is yn ’e earste helte fan ’e njoggentjinde iuw. De jonge Wytze Waringa wurdt skoalmaster yn ’e Wâlden en besiket tagelyk as skriuwer namme te meitsjen. It libben laket him ta as er ek noch de leafde fynt. As hommels tsjustere wolken boppe syn bestean ferskine en it liket oft de hiele wrâld him tsjin him keart, nimt Wytze in ûnomkearber beslút. Hy slacht op ’e flecht foar syn leafste, syn wurk, syn famylje en foaral foar himsels. Wat oerbliuwt binne de drank en syn oandriuw om te skriuwen.