De kerk verliest zijn rol, waar vinden we nu bezinning?

SNEEK- Zangeres, muzikante en producer DINA komt in het voorjaar van 2023 met een nieuw album getiteld ‘ medisyn ’ . Voor het eerst maakt ze een album in haar moedertaal, het Frysk. DINA gaat met haar nieuwe album en gelijknamige boek ‘medisyn’ op tournee langs 10 kleine kerken verspreid over heel Friesland. Zij zal in samenwerking met Stichting Alde Fryske Tsjerken en Popfabryk door de gehele provincie haar album en boek presenteren. Live laat DINA verhaal en muziek samensmelten. Ze speelt met natuurgeluiden, meerdere zanglijnen en gitaarpartijen en creëert zo een melodieus samenspel; de opbouw van verschillende lagen leiden tot een trance-sfeer waar het publiek volledig in wordt meegenomen.

Het is 5 oktober 2022 en Dina Popma, opent de grote houten deur van het oude Thomaskerkje in Katlijk. Achter haar stopt de auto van technicus en producer Bonne van der Wal. Instrumenten en opnameapparatuur worden binnen gebracht en opgebouwd. Samen zullen zij drie dagen en nachten doorbrengen in deze prachtige ruimte, in het schip van de kerk, en er een album opnemen. 10 nummers die overstromen van kracht, hemelse melodieën, trans-achtige, en repetitieve gitaarpartijen en teksten die de Dina als vrouw en als mens gronden, en in hun muzikale en poëtische vorm als universeel ‘medicijn’ kunnen worden toegenomen.

“Friestalig, helend, hemels, krachtig en gegrond”

Het begon allemaal al veel eerder. Al een aantal jaren liep Dina rond met vragen als ‘Wat doen wij om te bezinnen? En waar gaan we dan heen? Wat zoeken mensen en wat vinden mensen in de kerk, of op andere sacrale plekken? Waar zochten mensen vroeger, lang voordat de kerk een antwoord had op hun vragen? Waar vinden we genezing of waar kunnen we helen en doen we dat alleen of samen?’

Dina startte een onderzoek. Ze zocht uit wat haar manier van bezinnen is. Ze begon te schrijven en dat deed ze in het Fries; de taal die haar verbindt met het diepste van haarzelf. En zo maakte zij een album: ‘medisyn’. En met het album maakte ze een boek, waarin, naast haar liedteksten, gedichten en spoken-word, ook interviews te vinden zijn. Dina sprak met een herborist en een kruidengeneeskundige en zelf vertelt ze het verhaal van haar onderzoek. En, lezer en luisteraar wordt uitgenodigd om zelf een recept, een ‘medisyn’ te delen, en op te schrijven in het boek.

De Tsjerketour komt tot stand als een samenwerking tussen Popfabryk; productiehuis voor Friese popcultuur en Stichting Alde Fryske Tsjerken. Popfabryk ziet de oude kerken in Fryslân als een bijzonder en wijdverspreid podium om haar kleinschalige producties te presenteren voor een overwegend nieuw publiek. Samen met de Stichting Alde Fryske Tsjerken is de intentie uitgesproken om jaarlijks met een kleine, bij de locaties passende producties een Tsjerketour te doen.

Locaties/tijden:

15 april: Gaast - 20:00 uur

16 april: Koarnjum - 15:00 uur

22 april: Blessum - 20:00 uur

23 april: Foudgum - 15:00 uur

29 april: Katlijk - 20:00 uur

30 april: Huizum - 15:00 uur

7 mei: Uitwellingerga - 15:00 uur

21 mei: Jorwert - 15:00 uur