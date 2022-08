De Jongens van Veenema introduceren De HVO100 Clean Diesel

SNEEK- HVO is de nieuwste generatie diesel brandstof. De HVO100 Clean Diesel is een volledig hernieuwbare diesel, welke gemaakt wordt van hernieuwbare grondstoffen die geen nieuwe koolstofdioxide vrijgeven. Veelal zijn dit gebruikte producten zoals, bakoliën en kookvetten uit de voedingsindustrie en restaurants. Vanaf nu ook in Sneek bij Veenema op het Firezone Tankstation aan de Bolswarderweg en aan het water op de Oude Oppenhuizerweg.

SEFFF

Ale Bok, voorzitter van SEFFF: “De Stifting foar Elektrysk en Fossylfrij Farren yn Fryslân. Dit is dé onafhankelijke stichting die zich al sinds 2008 ten doel gesteld heeft om fossielvrij varen in Fryslân te stimuleren. Bok is maar wat ingenomen met het feit dat er nu ook in Sneek schone diesel kan worden getankt.”

Met deze brandstof wordt direct tot wel 90% CO2 reductie gerealiseerd. Het kan puur worden gebruikt of gemengd met gewone diesel en biedt lagere onderhoudskosten in vergelijking met andere hernieuwbare alternatieven. Overschakelen op deze brandstof kan zonder dure investeringen.