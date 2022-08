De internationale trommel- toeter- en sjoklup Lutkewierum steelt show in nieuwe broeken

SNEEK- Het roemruchte korps Sjoklup Lutkewierum uit het kleine maar oh zo pittoreske dorpje met dezelfde naam stal vanmiddag de show in een zonovergoten Sneek. Na twee jaar onthouding door corona waren de heren vanmiddag op de zaterdagmiddag van de Sneekweek helemaal back in town. Wat heet! In hun nieuwe hagelwitte broeken schitterden ze als nooit tevoren! We hadden een ‘eksklúsyf interview’ met de drummer van de groep.

“Dat we sinds dy akelege coronatiid wear wat magge is op um self al bysònder. We hewwe trouwens nyt feul sitten. Ut foarnaamste fan dizze dach is tòch wel dat we allemaal nieuwe broeken an hewwe. Dat is sinds fanmiddach twee uur. Ut was nòch wel even de fraach òf alles passe sú, mar ut sit as gegoaten! Ut was un last moment kwesty fan wel òf nyt en we binne úteindelek slaagd bij de Konkurrent op ut Groatsaan in Sneek. Dy hadden nòch tien fan dizze broeken lêgen, mar der sit nòch al wat kleur ferskil in omdat dy man fan’e Konkurrent dizze broeken noait ferkoopt. Dat bliëft lêgen en wurdt geel.”

“Mar je siën ut eigenlek nyt. We binne helemaal blij. We hewwe wel un bitsje kòrting kregen. Je wete ok noait hoe’t su’n dach ferloopt. Bij ’t Ouwe Vat was ut futdaleks al un gekkeboël. Ut is krekt òf staan de minsen te wachten, dat is na dy coronajaren wel un moai yts. Ut is oans earste openbare optreden de onderbreking. Ut brocht ok wel un bepaalde spanning met, dat wúst nyt wete. Oulopen week wú ut nòch foar gyn meter, alle emoasy’s en toestanden kwamen derút. We hewwe fandaach ok un nieuw nummer: Caravan, de herkenningsmelody fan Wie van de Drie! Ut is un Latinnummer, teminsen dat het oans dirigent Theo der fan maakt. Ut is un lekker swingend nummerke en un bitsje beter as de rest”, aldus de drummer van de band, die liever anoniem wenst te blijven. GrootSneek respecteert dat uiteraard.

Na het interview marcheerden de mannen vanaf Café Biljart ‘t Skûtsje richting de Marktstraat waar het opnieuw ‘fan gefum’ was!