De IJsster en STD trekken samen op in Agiliq Zomercompetitie

SNEEK/SINT NICOLAASGA- Schaatsverenigingen De IJsster in Sneek en STD in Sint Nicolaasga hebben de handen ineengeslagen en samen een prachtige zomercompetitie voor jeugdleden vanaf 12 jaar georganiseerd. Op vier wedstrijddagen in mei en juni werd er onderling gestreden in drie disciplines: wielrennen, skeeleren en hardlopen. Hierbij werd bovendien aansluiting gezocht bij evenementen van WV Snits, de Van Lingen skeelercompetitie en de Sint Nyksterloop. Sponsor van de wedstrijden is ICT-bedrijf Agiliq-bedrijf in Sneek.

Tijdens de eerste wedstrijddag op 25 mei kon gekozen worden uit een tijdrit op de fiets en een crossloop in het Rasterhoffpark in Sneek. Aan de crossloop deden 10 schaatsers mee. Onder bezielende leiding van Piet Gemser en Duran Temel werden de deelnemers om de 15 seconden weggestart en legden ze de bijna 2 km zo snel mogelijk af. Winnaars in hun categorie waren Wiek Reen, Ilyas Temel en Friso Postma bij de jongens. Bij de meisjes waren dat Mare van der Heide en Silke Lobstein.

Tijdrit Lemmer

Tegelijkertijd stonden in Lemmer 84 deelnemers, waaronder 13 jeugdschaatsers, aan de start van een tijdrit over 10 km. Deze werd al voor de 37e keer door de Schaatsvereniging Lemmer gehouden, traditiegetrouw op de woensdagavond voorafgaand aan Hemelvaart. Dit jaar was dat in samenwerking met WV Snits. Ook is de wedstrijd onderdeel van de Kalas-tijdritcompetitie.

Ondanks de regen en zeer harde wind wisten alle schaatsers een prima prestatie te leveren. Voor de meesten was het de eerste keer dat ze aan een wielertijdrit meededen en dus voor het eerst dat ze vanaf het verhoogde startblok werden weggestart. Dat was een hele belevenis. Bij de meisjes waren Mariska Stegenga, Rozina Veldstra en Tijn Borst de snelsten in hun klasse. In de jongenscategorie wonnen Johannes Hoomans, Huub Adema en Cor Borst.

Verrassende sprint

Op woensdag 1 juni stond het volgende onderdeel op de planning: 80 m sprint in het Rasterhoffpark in Sneek. Dankzij de startklapper, geleend van Sneker atletiekvereniging AV Horror, konden de tijden betrouwbaar worden gemeten.

De eerste sprint werd ‘van de stad af’ gelopen, zoals dat traditiegetrouw ook gebeurt bij natuurijswedstrijden. Daarbij hadden de lopers de wind in de rug en de meesten haalden hier dan ook hun snelste tijd. De tweede sprint ging ‘naar de stad toe’, tegen de wind in. Na voldoende rust volgde een derde sprint. De beste tijd telde mee voor het klassement.

Winnares bij de meisjes 1 was Mariska Stegenga met een tijd van 11.91, gevolgd door Mirthe Blankhorst en Renske de Boer. In de volgende categorie verraste Vera Minnema door in 11.22 niet alleen haar directe concurrenten maar ook de meeste oudere meisjes achter zich te laten. Marit van der Meer werd tweede, op de hielen gevolgd door Eva-Sofie Elferink. Gerbrich de Haan was met 11.01 de snelste bij de meisjes 3, gevolgd door Janine Postma, Elbrich Kooistra en Meike de Groot.

Na de tijdrit was bij de jongens 1 ook de sprint een prooi voor Johannes Hoomans. Met zijn 10.59 was hij te snel voor Wiek Reen. Bij de jongens 2 waren het Ilyas Temel met 11.50 en Stefan Huizinga die de punten voor het klassement pakten terwijl bij de jongens 3 de winst naar Friso Postma ging in een tijd van 10.50. Hiermee was hij sneller dan Cor Borst en Christian Groenhof.

Van Lingen-skeelerwedstrijden

De derde competitiedag was zaterdag 4 juni tijdens de Van Lingen-skeelerwedstrijden op het Schuttersveld in Sneek. Op de zonovergoten baan kwam een recordaantal van meer dan 120 deelnemers aan de start. De jury had in samenwerking met de vele vrijwilligers van De IJsster de organisatie goed voor elkaar en de jeugd kon aan drie verschillende onderdelen meedoen, waaronder een puntenkoers en een massastart.

Alle leeftijden begonnen met een sprint over 100 meter, waarvan de eerste 50 meter met slalom rond pilonnen. Alleen de resultaten op dat onderdeel telden mee voor het klassement van de Agiliq-zomercompetitie. Hier deed Mare van der Heide bij de meisjes 1 goede zaken door met 17.90 de snelste tijd neer te zetten. Bij de meisjes 2 was dit Eva-Sofie Elferink in 16.99 terwijl Tijn Borst won bij de meisjes 3 in 16.52. Johannes Hoomans kwam bij de jongens 1 helaas ten val maar door meteen op te staan en verder te rijden, kwam hij toch nog met een snelle tijd over de streep. In categorie jongens 2 reed Ilyas Temel een nette tijd van 17.94, bij de jongens 3 won Cor Borst in 16.70.

Finale

De finale van de zomercompetitie vond plaats op woensdag 8 juni tijdens de Sint Nykster Trimloop. In de meeste categorieën bleef het tot deze laatste wedstrijddag spannend wie het eindklassement zou winnen. Bij een gelijk aantal punten zou de trimloop de doorslag geven en daar was iedereen zich goed van bewust. Helaas waren de weergoden ons niet gunstig gezind en hebben de deelnemers in de stromende regen hun beste beentje voor moeten zetten.

Bij de meisjes 1 was het Mariska Stegenga die niets aan het toeval overliet en de winst naar zich toe trok, gevolgd door Mare van der Heide. De strijd om de derde plaats was tot het einde toe erg spannend. Mirthe Blankhorst kwam een fractie van een seconde eerder over de finish dan Renske de Boer, die op haar beurt bijna werd ingehaald door Madee van Solkema. Helaas kwam Assana de Ruiter ten val, wat haar ook al bij het skeeleren was overkomen. Assana liet echter zien dat ze weet wat ‘opstaan en weer doorgaan’ betekent.

De meisjes 2 liepen 5 km. Als eerste kwam Marit van der Meer over de finish, waarmee zij ook het eindklassement naar zich toe trok. Rozina Veldstra werd tweede voor Silke Lobstein en Klaske Feenstra die hand in hand over de finish gingen. Bij de meisjes 3 liep Gerbrich de Haan een ijzersterke 5 km en liet hiermee haar concurrentes Tijn Borst, Elbrich Kooistra, Janine Postma en Meike de Groot achter zich.

Johannes Hoomans en Wiek Reen deden bij de jongens 1 goede zaken. En nadat hij zijn eigen afstand van ruim 1 km had gewonnen, had Johannes er nog geen genoeg van en liep hij als extraatje ook nog eens een 5 km. Bij de jongens 2 liet Stefan Huizinga zijn klasse zien. Deze alleskunner kwam met een indrukwekkende tijd van ruim 24 minuten over de streep en liet daarbij Ilyas Temel achter zich.

Bij de jongens 3 betekende winst op de 5 km tegelijk ook winst van het eindklassement. Hier trok Cor Borst aan het langste eind, op de voet gevolgd door Friso Postma en Christian Groenhof.

Na de trimloop kregen de beste drie deelnemers in elke categorie de prijzen uitgereikt. Bovendien had Eddy Huizinga van sponsor Agiliq voor alle deelnemers een set jongleerballen om de oog-hand-coördinatie te oefenen. Dat is weer eens wat anders dan het trainen op de smalle ijzers, de skeelers, de fiets en de loopschoenen. Wie weet hebben we daarmee meteen een nieuw onderdeel voor de zomercompetitie van 2023!

Einduitslagen Agiliq-zomercompetitie 2022

Meisjes 1 (geb. 2009-2010)

Mariska Stegenga Mare van der Heide Mirthe Blankhorst Renske de Boer Assana de Ruiter Madee van Solkema

Meisjes 2 (geb. 2007-2008)

Marit van der Meer Rozina Veldstra Eva-Sofie Elferink Silke Lobstein Klaske Feenstra Vera Minnema

Meisjes 3 (geb. 2004-2006)

Gerbrich de Haan Tijn Borst Elbrich Kooistra Meike de Groot Janine Postma

Jongens 1 (geb. 2009-2010)

Johannes Hoomans Wiek Reen

Jongens 2 (geb. 2007-2008)

Ilyas Temel Stefan Huizinga Huub Adema

Jongens 3 (geb. 2004-2006)

Cor Borst Friso Postma Christian Groenhof

Verslag: Marije Elferink-Gemser