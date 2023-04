De Hyperloop te zien in Sneek

SNEEK-De nieuwe tentoonstelling ‘Zuiderzeelijn versus Lelylijn’ vertelt over de ideeën om Friesland beter per spoor te verbinden met de Randstad. Wordt één van die ideeën de Hyperloop? Het prototype van de door de TU Delft gebouwde Hyperloop is te bewonderen in het modelspoor museum.

In de tentoonstelling is een compleet overzicht te zien van alle ideeën om Friesland beter per spoor te verbinden met de Randstad. Van de veerdienst tussen Enkhuizen en Stavoren, waarbij de trein per boot de oversteek maakte over de Zuiderzee tot de magneettrein. En van de trein over de Afsluitdijk tot het traject door de polder. Hoogtepunt van de tentoonstelling is het model van de super snelle Hyperloop. Deze hyperloop is gebouwd door studenten van de TU Delft die daarmee in 2017 de eerste Space X competitie wonnen van Elon Musk. Dit prototype van de Delftse Hyperloop is nu voor het eerst in Friesland.

Van dinsdag t/m vrijdag is het museum geopend van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.30-17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag is het museum gesloten. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.