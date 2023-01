De Hoop (PvdA) niet tevreden met antwoord minister en vraagt debat over A7 aan

FRYSLAN - Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) wil dinsdag een debat over de A7 en de verkeersimpasse die daardoor ontstaat. Dat zegt hij in het televisieprogramma It Polytburo van Omrop Fryslân. Hij is niet tevreden met de antwoorden van minister Harbers.

Het gaat over het probleem met de Prinses Margriettunnel, waar grondwater een deel van de weg omhoog heeft gedrukt. De Hoop noemt het 'onacceptabel' dat de A7 zo lang dicht is. Drie weken geleden stelde De Hoop al vragen aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de problemen.

Harbers heeft vrijdagmiddag laten weten dat hij tijd nodig heeft. Rijkswaterstaat is nog bezig met onderzoek, hij kan daarom nog geen perspectief geven, maar zegt wel dat het de hoogste prioriteit heeft.

'In Randstad onvoorstelbaar'

Dat antwoord is voor De Hoop echter niet genoeg. "Burgers en ondernemers moeten kunnen rekenen op een fatsoenlijke infrastructuur ", zegt hij. " Je kunt je niet voorstellen dat dit bij de ring A10 het geval zou zijn." Voor het Friese woon-werkverkeer is de A7 cruciaal, vindt hij.

De PvdA'er heeft vooral zorgen over de mensen in de dorpen om de weg heen. "Stel je voor dat je in Hommerts-Jutrijp woont en 's ochtends de kinderen naar school moet brengen."

Omleidingen

Hij wijst ook op de omleidingsroutes, waar de toename van het verkeer al gepaard ging met meerdere ongelukken. "Dat wil je niet meemaken."

De Hoop heeft ook begrip voor de brandbrief die ondernemers naar het ministerie stuurden over de situatie. "Hoe lang zijn die omleidingsroutes nog te berijden?", vraagt hij zich af. Daarmee wijst het Kamerlid op de slechte staat van bruggen zoals die van Uitwellingerga en Spannenburg.

Bron: Omrop Fryslân