De Historische Kring Woudsend in RTL4 tv-programma ‘Dit is Holland’

WOUDSEND - Op 23 januari jl. zijn in Woudsend bij de lokale Historische Kring televisieopnames gemaakt voor het RTL4 programma "Dit is Holland". De opnames zijn gemaakt om bekendheid te geven aan het dorpsarchieven initiatief.

De boodschap is dat het belangrijk is dat lokale historische informatie bewaard blijft en breed beschikbaar komt via een online dorpsarchief.

Vrijwilligers van de De Historische kring Woudsend hebben uitleg gegeven over de de manier waarop het dorpsarchief wordt gebouwd en ontsloten met het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa.

Ook zijn opnames gemaakt in het dorp waarbij is gedemonstreerd hoe het dorpsarchief gebruikt kan worden bij het uitzetten van dorpswandelingen op basis van QR-code bordjes.

De uitzending van 'Dit is Holland' is aanstaande zondag 26 maart om 14.00 uur op RTL4. De herhaling is zaterdag 1april om 11.00 uur.

Bron: deeenaa.nl