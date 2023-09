De hele dag ‘Op en Del troch Top en Twel!’

Met de Open Dorpenroute wil Ondernemend Top en Twel laten zien hoe divers en gevarieerd het aanbod aan bedrijven is beide dorpen. Het is veel meer dan alleen de watersport en recreatie. Daar is het projectteam van de OVTT met Kom mar del yn Top & Twel zeker in geslaagd.



De 48 deelnemers lieten zich van hun beste kant zien door de deuren te openen voor alle belangstellenden en dat was vaak meer dan alleen het kijkje achter de schermen. Naast alle activiteiten bij de ondernemers werd Kom Mar Del omlijst met sport, spel en muziek. Veel verenigingen en stichtingen uit het dorp deden mee en ook de kerken waren geopend.

Wethouder Dam en OVTT voorzitter Bouma maakten net als het talrijke publiek zelf ook een ronde langs zoveel mogelijk deelnemers en genoten zichtbaar van alle activiteiten op de locaties. Vervoer was mogelijk via shuttlebus, taxi en over het water om alle deelnemende bedrijven te bereiken. Daar werd ook gretig gebruik van gemaakt. De shuttlebus (treintjes) reden af en aan.



Het was de hele dag gezellig met lekker veel reuring door beide dorpen en op de locaties. Ook na afloop vonden velen nog hun weg richting de afsluiting van de dag in it Harspit met een hapje, drankje en livemuziek.



Jubileum Atsma

Het is teveel om te benoemen wat er allemaal te doen en te beleven was, maar één hoogtepunt willen we er nog uitlichten en dat was de viering van het 60-jarig jubileum van Atsma Grond- en Waterwerken aan de Lytse Súdein in Uitwellingerga. Ook daar kwam veel publiek op af en was het druk op deze mooie zomerse dag in Top en Twel.

Bron: Topentwelonline.nl