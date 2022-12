De hele dag minder treinen door staking Arriva

SNEEK- Door een staking bij Arriva rijden er donderdag minder treinen in Friesland. Het gaat om de treinen tussen Leeuwarden en Groningen, Leeuwarden en Harlingen en Leeuwarden en Stavoren. Er rijden wel bussen.

De medewerkers van Arriva in Fryslân leggen donderdag het werk neer, omdat de overleggen over een cao op niets zijn uitgelopen. Vrijdag leggen de medewerkers van Arriva in Groningen het werk neer, dat kan opnieuw gevolgen hebben voor reizigers tussen Leeuwarden en Groningen.