LEEUWARDEN- De Grote Wielen in Leeuwarden, bestaande uit een restaurant en een haven, wordt verkocht aan drie lokale ondernemers. Arjen Rusticus, Bas Hollenberg, beiden wel bekend in Sneek en Rommy van den Berg. Eigenaar Kees Jansma draagt het restaurant na 25 jaar over.

Arjen Rusticus is een van die ondernemers. Hij vertelt over de plannen met het restaurant. "Ons eerste doel is om de Grote Wielen op te knappen en er in heel mooi eigentijds restaurant van te maken."

Rusticus noemt de plaats 'een grote reus', als vergelijking met de kansen die hij er ziet. "De grote reus waar ik het over had, dat is dat ik, met een hele boel mensen in Leeuwarden en omstreken zoveel potentie zie in het restaurant en het gebied eromheen. Een lot uit de loterij."

Tijd voor wat nieuws

"Ik vind dat Kees Jansma 25 jaar een knap restaurant gedraaid heeft. En dat zie je wel vaker, op een gegeven moment is het tijd voor wat nieuws", zegt Rusticus. Het is nog niet bekend hoe het nieuwe restaurant er uit komt te zien. "Heel precies kunnen we dat niet zeggen. Wij hebben ons huiswerk wel gedaan, en gekeken naar hoe het er de afgelopen honderd jaar uit heeft gezien.

Het doel is om te vernieuwen, maar niet te veel te veranderen. "Zoals het nu lijkt blijft het ook 'De Grote Wielen' heten, want dat is wel een begrip. Wij willen het nieuw maken maar wel met blikken van hoe het er vroeger uitzag."

In het kader van de vernieuwing zal het restaurant de komende tijd dicht zijn. "Dat zal moeten. We gaan het helemaal opnieuw opknappen."

Het kan momenteel lastig zijn om mensen te vinden voor zulke projecten, maar daar maakt Rusticus zich geen zorgen over. "Wij zijn al een tijdje bezig. Wij weten wat we zelf kunnen en werken vaak met dezelfde mensen. Wij weten het gaat lukken, en wij krijgen de mensen er ook voor.

Toekomstplannen

Bij het restaurant zit ook een jachthaven. "Die jachthaven moet sowieso opgeknapt worden. Voor later is het de bedoeling dat we het gebied wat meer ontwikkelen."

Bij de ontwikkelingen hoort ook een plan voor een nieuw stadsstrand. "Ik zie gewoon hoeveel mensen willen recreëren. Er is behoefte aan. Ik zeg stadsstrand, dan denkt iedereen aan zand, dat zou kunnen maar dat mag ook gras zijn. Ik wil absoluut een recreatiegebied ook voor de Leeuwarder, waar ze op de fiets naartoe kunnen."

De exploitatie wordt voorgezet door hetzelfde team (9 werknemers), vanaf 1 januari 2022, onder leiding van Johannes Klaversma, ook al geen onbekende in Sneker horecaland ( Restaurant Het Proelokaal en De Walrus Sneek).