De grootste kinderwagen merken

Dan is de kans natuurlijk vrij groot dat je zoektocht ergens online begint. Los van het feit dat het proberen van een kinderwagen in een winkel zeker aan te raden is, kun je natuurlijk al wel vast prima online je onderzoek doen. Mocht je dan een geschikt exemplaar hebben gevonden, dan kun je deze in de winkel uitproberen. Mocht blijken dat dit het model is die je zoekt, dan is het aan jou om te bepalen of je kiest voor het online bestellen of het in in de winkel bestellen van de kinderwagen. Omdat de keuze enorm is, hebben we in dit artikel de grootste en daarmee ook direct populairste kinderwagen merken voor je op een rijtje gezet.

Bugaboo

Bugaboo is een Nederlands merk van kinderwagens en babyuitrusting. Het bedrijf werd opgericht in 1999 door de ontwerper Max Barenbrug en is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest bekende merken van kinderwagens ter wereld. Bugaboo kinderwagens staan bekend om hun duurzaamheid, stijlvolle ontwerpen en comfort voor zowel kind als ouder. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, zoals de Bugaboo Cameleon, de Bugaboo Donkey en de Bugaboo Fox, elk met hun eigen unieke kenmerken en functies. Bugaboo kinderwagens zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en hebben een stevig frame om de veiligheid van je kind te garanderen.

UPPAbaby

UPPAbaby is een Amerikaans merk van kinderwagens en babyuitrusting. Het bedrijf werd opgericht in 2005 door de broers Bob en Scott Monahan en is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest bekende merken van kinderwagens ter wereld. UPPAbaby kinderwagens staan bekend om hun duurzaamheid, stijlvolle ontwerpen en comfort voor zowel kind als ouder. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, zoals de UPPAbaby Vista, de UPPAbaby Cruz en de UPPAbaby Minu, elk met hun eigen unieke kenmerken en functies. UPPAbaby kinderwagens zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. Dus ben jij op zoek naar niet alleen een stijlvolle, maar ook praktische kinderwagen, dan zijn deze aan absolute aanrader!