De Groene Tafel: Goed voorbereid naar de volgende warme zomer

IJLST - Wat hebben we een prachtige zomer achter de rug; heel veel zon en nauwelijks regen. Voor veel vakantiegangers was dat heerlijk, maar niet iedereen was blij met tropische temperaturen en een uitgedroogde tuin en dan hebben we het nog niet eens over bomen, planten en dieren die het moeilijk hadden. Toch lijken dit de zomers van de toekomst te worden.

Op dinsdag 27 september gaan we het bij De Groene Tafel hebben over hoe je je tuin goed kunt voorbereiden op de volgende warme en droge zomer. Het najaar is daar tenslotte het beste seizoen voor. Bomen en planten zorgen voor verkoeling, vaak beter dan een airco. Ze leveren zuurstof, slaan CO2 op en filteren fijnstof uit de lucht. Daarnaast lokken ze vogels en insecten, goed voor de biodiversiteit.



Maar welke boom of struik is geschikt voor jouw tuin? Hoe leg je eenvoudig een voorraad water aan? Wat is de beste manier om je planten tegen droogte te beschermen en hoe help je vogels de hete zomer door? Samen gaan we op zoek naar antwoorden en oplossingen.

De Groene Tafel is een initiatief van Esther de Meijer, in samenwerking met Museum Houtstad IJlst, en brengt mensen samen die concreet aan de slag willen om duurzamer te leven.

De avond begint om 20.00 uuur. In verband met de beperkte ruimte is opgeven verplicht. Dat kan via info@houtstad-ijlst.nl. De bijdrage voor koffie of thee is € 1,-. Tip: neem je eigen beker mee!