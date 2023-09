De Greidhoeke is een voorbeeldregio voor gezond lokaal voedsel

ARUM- Dat bleek uit het rapport met de verkenning om van de Greidhoeke een Bioregio te maken. Dit rapport werd 21 september in ontvangst genomen door de samenwerkende overheden in Greidhoeke plus. Dit zijn de gemeenten Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. Zij gaan onderzoeken hoe ze een vervolg aan de verkenning kunnen geven.

Uit de verkenning blijkt dat er in de Greidhoeke al veel gebeurt op het gebied van natuur inclusieve landbouw. Er zijn veel boeren die willen overstappen op biologische of andere natuur inclusieve landbouwmethodes. Daarnaast zijn er veel initiatieven om lokaal geproduceerd voedsel te promoten en toegankelijker te maken.

Boerderijautomaat

Eén van deze initiatieven is de Boerderijautomaat van Romke Sijtsma in Arum. Deze automaat werd tijdens de presentatie van de verkenning feestelijk geopend door wethouder Henk de Boer. De automaat is gevuld met lokale producten, zoals aardappelen, groente, eieren, erwten en fruit. Het assortiment wordt in de loop van tijd verder uitgebreid. Dit initiatief is ondersteund door Stichting Gouden Land en gefinancierd met middelen van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, het Waddenfonds en de gemeente Súdwest-Fryslân.