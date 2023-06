De Gashouder in Sneek draait binnenkort op zonne-energie

SNEEK - De Gashouder aan het Veemarktplein 1 in Sneek zal vanaf deze zomer grotendeels op zonne-energie draaien. Als volgende stap in de duurzame ontwikkeling van het historische pand, dat in 2013 werd omgetoverd tot het hoofdkantoor van digital specialist Snakeware, wordt er een zwevende constructie geplaatst op het ronde en hellende dak. Deze constructie zal 69 zonnepanelen herbergen.

Snakeware wilde al langer overschakelen op zonne-energie. Met een rond gebouw voorzien van een hellend dak bleek dit echter een uitdaging te zijn. Koninklijke Damstra installatietechniek uit Driezum kwam met de oplossing van een zwevende constructie en zonnepanelen in webvorm om het karakter van de Gashouder te behouden, zelfs van bovenaf gezien.

Om dit doel te bereiken, zullen op 24 juli maar liefst 69 zonnepanelen op het dak van de Gashouder worden geplaatst. Deze panelen zullen ervoor zorgen dat het gebouw grotendeels kan draaien op zelfopgewekte energie. Mede-eigenaar Ate van der Meer van Snakeware legt uit: "Gedurende de lente, zomer en herfst zullen we vrijwel volledig op zonne-energie kunnen draaien. Alleen tijdens de wintermaanden en donkere dagen zijn we nog deels afhankelijk van het elektriciteitsnet."

Het ambitieuze project bouwt voort op de eerdere duurzame initiatieven van Snakeware, waaronder een geavanceerd klimaatsysteem en de recentelijke beloning van een energielabel A++.

Duurzame energieopwekking en behoud van historisch erfgoed

Het verduurzamingsproject van de Gashouder is een voorbeeld van hoe duurzame energieopwekking en behoud van historisch erfgoed hand in hand kunnen gaan. Snakeware werkt hierin samen met experts van Koninklijke Damstra installatietechniek. Zij integreren de zonnepanelen via een speciale constructie op het ronde en hellende dak van de Gashouder. Hierbij is gekozen voor een inventief montagesysteem om het unieke karakter van het historische gebouw te behouden en te benadrukken.

Rijke geschiedenis

De Gashouder, oorspronkelijk gebouwd in 1904, heeft een rijke geschiedenis als nutsvoorziening, want waar ooit gas in opgeslagen werd en daarna water, heeft sinds 2013 de bestemming als het hoofdkantoor van Snakeware, van waaruit digitale producten en diensten worden geleverd. Met de installatie van de zonnepanelenconstructie wordt dit bijzondere monument nu ook een bron van duurzame energie.

Industrieel erfgoed

Koninklijke Damstra Installatietechniek heeft een speciale zwevende constructie ontwikkeld voor het ronde hellende dak van de Gashouder, waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd. Deze panelen zijn uitgerust met geavanceerde technologieën om de energie-efficiëntie te maximaliseren. Pieter Harm Sipma, projectleider bij Koninklijke Damstra installatietechniek, licht de uitdagingen van het project toe: "Het verduurzamen van de historische Gashouder was een complexe taak vanwege het industriële erfgoed, het ronde en hellende dak, en de grote hoeveelheid staal waaruit de Gashouder bestaat. We moesten een zwevende constructie bedenken, die isoleert, koudebruggen voorkomt en waarbij het karakter van het gebouw behouden blijft. We zijn er trots op dat we een op maat gemaakte oplossing hebben gevonden."

Energieverbruik van 10 huishoudens

Het zonnepanelensysteem op de Gashouder zal naar verwachting jaarlijks ongeveer 32.000 kilowattuur aan elektriciteit produceren, wat gelijkstaat aan het energieverbruik van 10 huishoudens gedurende een jaar. Hierdoor wordt naar schatting ongeveer 15 ton CO2-uitstoot per jaar bespaard, waarmee Snakeware een significante bijdrage levert aan de vermindering van de klimaatimpact.

