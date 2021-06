De Galigastraat kleurt Oranje

Nee, dat niet, maar sinds een aantal maanden wordt het straatje in de volksmond wel ‘Het Leukste Straatje van Sneek’ genoemd. En dat is het ook.

Je vindt er een banketbakker, slager, groenteboer, viswinkel, ijssalon, elektronicawinkel, gezondheidswinkel, dames-en herenmodewinkels en sinds kort een kapsalon, een bank en Ut Sneeker Skathús.

En ja toch vanaf dit weekend een andere naam: ‘Het Oranje straatje’!! Afgelopen donderdag was het Vlaggetjesdag in de straat en is de hele straat aangekleed met oranje vlaggetjes, want de Galigastraat, staat achter Oranje!