De Fryske Marren is ingenomen met huisvesting ziekenhuis in Joure

JOURE - Dinsdag werd bekend dat de ziekenhuizen in Heerenveen en Sneek op termijn zullen sluiten en worden vervangen door een nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure. De betrokken colleges van B & W in Heerenveen en Súdwest-Fryslân zijn onaangenaam verrast door het besluit van de Friese ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De Fryske Marren, waarin Joure ligt, is daarentegen ingenomen met de komst van het hospitaal.

“Het college is in principe blij met de keuze van het ziekenhuis om zich in Joure te huisvesten en vindt dit het onderzoeken waard. We realiseren ons dat er veel deelvragen zullen ontstaan. Een verzoek naar een geschikte locatie wordt later aan onze gemeente voorgelegd'', laat woordvoerder van de gemeente Tamara Abma weten.

Impact

De Fryske Marren zegt over het sluiten van de ziekenhuizen in de buurtgemeenten: "We kunnen ons voorstellen dat het (grote) impact heeft op de gemeenten Súdwest-Fryslân en Heerenveen. En natuurlijk ook voor ons als gemeente De Fryske Marren. We zijn mondeling geïnformeerd. We wisten van het onderzoek en de voorkeurslocatie Joure, maar niet dat de beslissing zo snel werd genomen.''

De sluiting, en de nieuwbouw, moeten de komende tien jaar hun beslag krijgen. Bij het nieuwe ziekenhuis in Joure kunnen ook patiënten uit Flevoland terecht.

200 tot 250 miljoen euro

De werkgelegenheid wordt niet geraakt door het besluit zegt Vink. “Onze zorg om mensen te krijgen, is veel groter. We zijn nu al blij met iedere medewerker die we in huis hebben."

Het gaat om een totale investering van zo'n 200 tot 250 miljoen euro. Volgens bestuurder Tjeerd Rijpma van Tjongerschans is er om verschillende redenen gekozen voor Joure: “We hebben gekeken naar het verzorgingsgebied en wat de beste aanrijtijden voor ambulances zijn."

Samenwerking

Het is al jaren de bedoeling van de Friese ziekenhuizen om de gezondheidszorg te concentreren door meer samen te werken. Op het gebied van acute zorg werken de kleinere ziekenhuizen al samen.

“Als je diep in mijn hart kijkt, zou ik het liefst ons ziekenhuis behouden", zegt Anita Boreas van de medische staf in Sneek. "Het heeft grote gevolgen voor patiënten en medewerkers. Maar het kan niet anders, het personeelstekort is groot. Een kwart van de basisartsen wil er niet meer werken. Dat houden we niet vol.”

Bron deels Omrop Fryslân